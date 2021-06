Duque de Caxias completa 5 anos com promoções especiais - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:40

Duque de Caxias - Quando o assunto é gastronomia de qualidade, Duque de Caxias conta com um dos estabelecimentos mais qualificados do estado. A Duquesa Confeitaria está completando cinco anos e os clientes do local contam com promoções especiais que vão durar até domingo (06/06). Nesta sexta-feira (05/06), a casa oferece a tradicional pizza (35 cm) por apenas R$ 35. No sábado, será a vez da coxinha especial por apenas R$ 5.

"Passa um filme na nossa cabeça nessa data especial. Muita gente falava que o negócio não iria dar certo, mas, graças a Deus, hoje estamos completando 5 anos. Fico feliz que nossos clientes acabam levando o nome da Duquesa para outros lugares e trazem amigos para cá. Isso engrandece o nome da cidade de certa forma", disse Diógenes Dalvi, o Zinho, gerente da Duquesa.

Funcionando na área nobre de Duque de Caxias, a Duquesa Confeitaria virou um point de pães especiais, doces finos e a verdadeira pizza italiana, assada na pedra. O restaurante foi inaugurado no dia 1º de junho de 2016, no bairro 25 de Agosto.

A Duquesa funciona na Rua Sebastião de Carvalho nº 65 (Praça 25 de Agosto, próximo ao Instituto Adventista Caxiense). Abre diariamente às 6h30 e o funcionamento vai até às 23h (domingo), 22h (segunda a quarta) e meia noite (quinta a sábado). O telefone é 3777-7000.