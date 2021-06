Vacinação em Duque de Caxias contar Covid-19 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:51 | Atualizado 04/06/2021 16:51

Duque de Caxias - Neste sábado (05/06), a Prefeitura de Duque de Caxias realiza a vacinação com a segunda dose de Astrazeneca, para aqueles que receberam a primeira dose em 10/04. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.

A vacinação da segunda dose de Astrazeneca acontece no sistema drive-thru e para pedestres, a partir das 7 horas, nos seguintes locais:

* Restaurante Popular (Centro)

* Praça do Pacificador (Centro)

* Praça da Prainha

* Praça da Apoteose (Vila São Luiz)

* Praça Beto Amigo (Gramacho)

* Praça Olavo Bilac

* Praça Dr Laureano (Em frente ao Hospital do Olho)

Até o momento, 268.894 doses das vacinas Coronavac, Oxford/Astrazeneca e Pfizer já foram administradas no município de Duque de Caxias. Destes números, 205.626 pessoas tomaram a primeira dose e 63.268 pessoas já tomaram a primeira e a segunda doses, completando o ciclo de imunização. Sobre o calendário de vacinação no município, a secretária de saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.