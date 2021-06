Geral - Lançamento Programa SuperaRJ pelo governador Claudio Castro, na quadra da Escola de Samba Academicos do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Na foto, o governador, Claudio Castro. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:26

Duque de Caxias - Após o lançamento do programa Supera RJ, com o objetivo de combater a pobreza no Estado em meio à pandemia da Covid-19, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, recebe o governador Cláudio Castro neste sábado (05), a partir das 13h30, na quadra da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, para que o governador faça a entrega dos cartões às famílias caxienses cadastradas no CadÚnico. O evento contará com a presença do presidente da Alerj, André Ceciliano, e outras autoridades municipais, estaduais e federais.



O programa é destinado para famílias de baixa renda e para pessoas que perderam o emprego desde março do ano passado, em virtude da circulação do novo coranavírus. Também serão contemplados trabalhadores individuais e microempresas que foram afetados pela pandemia. A iniciativa foi criada após a aprovação, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em março, da lei estadual 9191/2021. O valor do benefício é de R$ 200 reais, acrescidos de RS 50 extras por filho.





- Pensamos na logística desta distribuição para que as pessoas não precisem se deslocar muito para retirar o cartão do SuperaRJ. Agradecemos a parceria com as Ligas das escolas de samba dos grupos Especial e de Acesso, que vão abrir as portas para acolher quem mais está precisando neste momento. O enfrentamento à pobreza é a principal meta do programa – disse o governador Cláudio Castro.



Somente o titular poderá retirar o cartão, e deverá apresentar documento original com foto. A entrega é pessoal e intransferível. Mensagens de celular (SMS), com datas e locais de retirada dos cartões, serão enviadas para quem estiver apto a receber o auxílio. Já no interior, os cartões começam a ser entregues no próximo dia 8 de junho. A previsão inicial de investimentos do Estado é de mais de R$ 86 milhões por mês.