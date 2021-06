Secretária Nacional da Juventude visita Duque de Caxias - Divulgação

Secretária Nacional da Juventude visita Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:24

Duque de Caxias - A Secretária Nacional de Juventude, Emilly Coelho, visitou as instalações do Instituto Zeca Pagodinho, em Xerém, onde ficará localizada a primeira escola pública de games do estado do Rio de Janeiro. O Instituto oferece curso de música para 150 alunos, e a Fundec, que funciona no mesmo espaço, oferece sete cursos em diversas áreas com mais de 100 alunos ativos.



“Eu fico muito feliz em conhecer esse projeto e ver todo o aparato estatal sendo colocado a favor do povo e de ver gestores, tanto do legislativo quanto do executivo, trabalhando juntos e buscando o melhor para a população jovem de Duque de Caxias”, comentou Emilly Coelho.

Publicidade

Secretária Nacional da Juventude visita Duque de Caxias Divulgação



Eduardo Moreira falou sobre a importância da visita da secretária nacional de juventude.



"É fundamental essa troca de experiências entre ela, que possui uma visão macro da realidade da juventude no Brasil, e da Fundec, que está na ponta da promoção de políticas públicas para os jovens, ou seja, o trabalho que o prefeito Washington Reis realiza, por meio da Fundação, viabiliza essa ideia de cooperação entre as partes", concluiu o secretário. Eduardo Moreira falou sobre a importância da visita da"É fundamental essa troca de experiências entre ela, que possui uma visão macro da realidade da juventude no Brasil, e da Fundec, que está na ponta da promoção de políticas públicas para os jovens, ou seja, o trabalho que orealiza, por meio da Fundação, viabiliza essa ideia de cooperação entre as partes", concluiu o secretário.

O presidente da Fundec, Jonas Santana, o secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, a diretora de educação, Alcineia Oliveira, o coordenador de juventude, Ewerton Panda, e o diretor de projeto e planejamento, Marcos Ribeiro, e o coordenador geral do Instituto Zeca Pagodinho, Louis Carlos, acompanharam Emily Coelho durante a visita.

Publicidade

Secretária Nacional da Juventude visita Duque de Caxias Divulgação

Visita ao Colégio da PM

Publicidade

A secretária nacional de juventude, Emilly Coelho, também visitou as instalações do III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, em Duque de Caxias, com a diretoria da Fundec e a coordenação municipal de juventude. Na oportunidade, a comitiva foi recebida pela diretora do colégio, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso.