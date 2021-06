Volta Redonda - 06/04/2021 - Estádio Raulino de Oliveira..Fluminense enfrenta o Macaé esta noite em Volta Redonda pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021 - Taça Guanabara..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu.uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football.Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Mercon/Fluminense F.C.

Volta Redonda - 06/04/2021 - Estádio Raulino de Oliveira..Fluminense enfrenta o Macaé esta noite em Volta Redonda pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021 - Taça Guanabara..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu.uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football.Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.Lucas Mercon/Fluminense F.C.

Por Venê Casagrande

Publicado 07/06/2021 15:59

Com o Maracanã à disposição da Conmebol para a realização da Copa América e a dúvida se poderá utilizar o estádio ou não, o Fluminense estuda alternativas para mandar os jogos. Uma das possibilidades é levar os jogos para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A diretoria tricolor, inclusive, já abriu negociação com a Prefeitura da cidade para realizar os jogos contra Santos e Athletico, nos dias 17 e 30 de junho, respectivamente.

Em contato com a assessoria da Prefeitura de Volta Redonda, a resposta passada à reportagem é que o Fluminense, de fato, está em conversas para realizar os dois jogos, válidos pelo Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira.

Publicidade

"Estamos negociando. Não fechou ainda", disse a assessoria da Prefeitura ao Jornal O Dia.

A reportagem também ouviu uma fonte do Fluminense. A pessoa, que pediu para não ser identificada, disse que "ainda não fechou, porque depende da questão da Copa América, pois ainda não se sabe o tempo de impedimento do Maracanã". Com isso, o Tricolor se adiantou ao problema e está com o planejamento traçado.

Publicidade

O Flamengo, por outro lado, que havia solicitado à Prefeitura as datas 13 e 16 de junho para jogar contra América-MG e Coritiba, respectivamente, comunicou ao Município que não deseja mais mandar as partidas nos dias pedidos. O Rubro-Negro ainda estuda o que fazer e aguarda a definição do Maracanã.