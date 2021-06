Nelson é um dos infectados e está em isolamento - Reprodução Fla TV

Nelson é um dos infectados e está em isolamentoReprodução Fla TV

Por Venê Casagrande

Publicado 03/06/2021 19:44 | Atualizado 03/06/2021 20:01

Além do meia Arrascaeta, que testou positivo para Covid-19 ao se apresentar à seleção uruguaia, o Flamengo tem mais três casos ligados ao dia a dia do futebol. O auxiliar técnico Nelson Junior, o analista de desempenho Leandro Costa e um roupeiro, que não teve o nome revelado, testaram positivo e estão cumprindo a quarentena, segundo apurou a reportagem. Os funcionários, inclusive, não compareceram ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira e foram afastados imediatamente.

Os casos acontecem justamente dias depois de Arrascaeta visitar, por vontade própria, a Rocinha, favela na Zona Sul do Rio de Janeiro, tirar foto com moradores sem máscara de proteção e bater bola com torcedores do Flamengo no local. O clube, oficialmente, não confirma os três casos. Segundo apurou a reportagem, os três funcionários estão sentindo sintomas leves. Em abril, o preparador físico Danilo Augusto ficou afastado por mais de 15 dias depois de ser infectado pela Covid-19 e sofrer com os sintomas.

Em 2020, o Flamengo sofreu com um surto no elenco e chegou a ter 19 jogadores infectados pela Covid-19. O Departamento Médico e a diretoria entendem que o protocolo do clube é eficaz e que um novo surto é pouco provável acontecer neste momento.