Rodrigo Pastana está na mira do Cruzeiro - Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 03/06/2021 19:07

O Cruzeiro mantém Rodrigo Pastana como plano A para assumir o cargo de diretor de futebol, que está vago desde a saída de André Mazzuco para o Santos. Inclusive, o presidente da Raposa, Sergio Rodrigues, entrou em contato com o presidente do CSA, Rafael Tenório, para comunicá-lo que fará uma oferta para Pastana.

A ideia do mandatário mineiro é manter o bom relacionamento com o CSA e evitar que fique uma má impressão de "falta de ética" no interesse em Rodrigo Pastana. Rafael Tenório conversou com o diretor e revelou que recebeu a ligação do presidente da Raposa. Porém, até a publicação desta matéria, a proposta oficial não foi feita.

Rodrigo Pastana já conversou com Sergio Rodrigues e também com Felipe Conceição em outras oportunidades, quando se falaram sobre o jogador Marcinho, que está perto de sair do Cruzeiro para se transferir ao CSA. Pastana gostou do que ouviu, do projeto apresentado, e aguarda a proposta para oficializar a sua saída.

O diretor entende que a ida para o Cruzeiro é uma grande oportunidade pois teria a chance de se destacar por uma equipe que está passando por uma reformulação financeira e que tem potencial de visibilidade muito grande no cenário do futebol brasileiro.

A repercussão negativa, com a torcida do Cruzeiro fazendo campanha nas redes sociais para não contratar Rodrigo Pastana, influenciou alguns dirigentes da Raposa, mas não fez com que desistissem de ter o atual diretor do CSA. Enquanto isso, alguns nomes foram oferecidos, como Newton Drummond, o Chumbinho, Newton está livre desde que saiu da Chapecoense, em 2019, e tem em seu currículo títulos importantes, como duas Libertadores, um Mundial e uma Sul-Americana, sendo todas pelo Internacional.