Vasco enfrenta o Botafogo pela 4 rodada do Campeonato Carioca 2021 em São Januario Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:07

Rio - A Série B de 2021 terá jogos transmitidos na TV aberta. Segundo o portal "UOL", a Globo decidiu aproveitar a presença de Botafogo e Vasco, além do Cruzeiro, na segunda divisão para exibir a competição em sua grade para todo país.

A ideia da Globo é exibir jogos de Botafogo ou Vasco para o Rio de Janeiro e boa parte do país nas tardes de domingo e noites de quarta, quando Flamengo e Fluminense, únicos cariocas na Série A, não tiverem partidas marcadas nas datas. A novidade é boa para os clubes, já que com maior exposição poderão negociar patrocínios melhores.

A Globo não precisará pagar nada a mais para transmitir a Série B, já que tem os direitos do torneio até 2022. A emissora já repassa R$ 170 milhões à CBF, que divide R$ 8 milhões por clube. No entanto, Botafogo, Vasco e Cruzeiro não têm direito a este valor, já que apostaram em receber pela compra do Premiere por seus torcedores. Este valor varia, mas pode chegar até a R$ 16 milhões.