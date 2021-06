Manoel substituiu Nino em dois dos três jogos em que a defesa do Fluminense não sofreu gol - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:00

Com uma vantagem de 2 a 0 na ida, o Fluminense enfrenta o Bragantino, fora de casa, podendo até mesmo perder por um gol de diferença que se classifica à quarta fase da Copa do Brasil (derrota por dois levará aos pênaltis). Além da vantagem considerável, o Tricolor tem também como trunfo o bom momento de sua defesa, que não é vazada há três partidas.

Esse é o melhor desempenho defensivo do Fluminense na temporada desde que a equipe titular estreou. Antes, os reservas também conseguiram passar três partidas em branco no Campeonato Carioca, contra Flamengo, Bangu e Boavista.



A sequência atual foi contra Cuiabá (1 a 0) e São Paulo (0 a 0), pelo Campeonato Brasileiro, e o próprio Bragantino, pela Copa do Brasil. Um mudança grande, visto que o Fluminense vinha de 11 jogos sofrendo pelo menos um gol. Um dos fatores para a melhora considerável pode ser creditada à nova formação titular, com as entradas de Samuel Xavier, Caio Paulista e Gabriel Teixeira, o que deu mais equilíbrio à equipe tricolor.



Isso também contribuiu para Manoel entrar no lugar de Nino, que está com a seleção olímpica brasileira, e conseguir manter o bom nível de atuações do titular. "Muito importante chegar ao terceiro jogo sem sofrer gol. A gente sabe da qualidade do nosso sistema defensivo, mas também temos que ressaltar a parte da frente, que contribui muito. É um momento bom que a gente espera manter. Não tomando gol, a gente com certeza vai fazer lá na frente por causa da qualidade dos jogadores que nós temos", avaliou Manoel ao site oficial do Fluminense.



Sem problemas, o técnico Roger Machado deve mandar a campo: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.