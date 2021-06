Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro - Dolores Ochoa / AFP

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:41

Rio - O clima de despedida tomou o Ninho do Urubu. Nesta quarta-feira, o Flamengo terá a última exibição de Gerson com a camisa da equipe, diante do Fortaleza, no Maracanã. Mesmo com a seleção brasileira, um dos pilares da equipe de Rogério Ceni, Everton Ribeiro, deixou um recado emocionante nas redes sociais para o meia que viajará rumo ao Olympique de Marselha, da França.

Que Deus continue abençoando! Sempre na torcida aqui meu mano! Vamos sentir sua falta, mas seja feliz @GersonSantos08 #oscoringadoflamengo pic.twitter.com/B7Ujiq6Lgn — Everton Ribeiro (@evertonri) June 23, 2021

"A história foi feita Coringa! Seu sonho de menino foi realizado. Foi bom jogar ao seu lado, mas a resenha foi melhor ainda Que Deus continue abençoando! Sempre na torcida aqui meu mano! Vamos sentir sua falta, mas seja feliz Gerson Santos. #oscoringadoflamengo”, escreveu o camisa 7 do Flamengo.

Além de Everton Ribeiro, outro craque Rubro-Negro também usou as redes sociais para se despedir de Gerson. O atacante Gabigol, também com o Brasil na Copa América, desejou felicidades ao "Joker" em seu novo clube.