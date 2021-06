Arturo Vidal já usou a camisa do Flamengo nas redes sociais - Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:43 | Atualizado 23/06/2021 13:58

Rio - O meia Arturo Vidal não esconde de ninguém seu carinho pelo Flamengo. Disputando a Copa América com o Chile, o volante da Inter de Milão voltou a manifestar desejo de vestir a camisa rubro-negro algum dia.

"Claro (sobre possibilidade de defender o Flamengo)! Falo sempre que meu sonho é jogar no Flamengo. Tenho contrato com a Inter, mas quem sabe no próximo ano venho para cá. Seria um sonho", afirmou o jogador.

A chegada de Vidal é um desejo antigo dos torcedores do Flamengo. O meia coleciona passagens por grandes clubes europeus, como Bayern de Munique, Barcelona, Juventus e Inter de Milão, seu atual clube.