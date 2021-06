Hudson, meia do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Hudson, meia do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:10

Rio - O meia Hudson, do Fluminense, revelou uma história curiosa envolvendo o zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo. Amigo do defensor rubro-negro desde os tempos de São Paulo, o jogador tricolor disse ter apelidado o colega de "Salsicha", em referência ao personagem do desenho Scooby-Doo.

"Eu dei o apelido de Salsicha para o Rodrigo Caio. Ele é muito igual o Salsicha do Scooby-Doo. Olha lá. Ele fica bravo. A gente tem um amigo em comum que imita os dois e a gente mandava áudio para ele, para tirar sarro, ele ficava bravo. Não gosta. A gente gosta quando a pessoa fica brava", disse o jogador em entrevista à ESPN.

Publicidade

Outro companheiro que sofreu com as zoações de Hudson no São Paulo foi Alexandre Pato.

"Pato não levava desodorante, não levava pasta de dente, não levava escova de dente na concentração. Eu tinha que emprestar tudo para ele porque eu concentrava com ele. É impressionante. Ele não levava nada. Andava com a roupa do corpo e olhe lá! Não tomava banho na concentração, do jeito que ia para o jogo, voltava. Largado, largado. (...) Ele é todo arrumadinho fora", declarou.