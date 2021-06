Danilo Avelar - Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 23/06/2021 18:50 | Atualizado 23/06/2021 19:55

Rio - Após divulgar nota pedindo desculpas por comentário racista durante o jogo online CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive), o lateral-esquerdo Danilo Avelar deve receber em breve medidas cabíveis do Corinthians que soltou uma nota oficial repudiando o comentário do jogador.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia".

Com o perfil D.A35 na plataforma do jogo, Danilo Avelar postou o comentário "Fih (filho) de uma rapariga preta", que repercutiu instantaneamente na internet e com pedidos pela torcida de expulsão do Corinthians.