Paulo Vitor - Reprodução/Botafogo TV

Por Venê Casagrande

Publicado 23/06/2021 18:47 | Atualizado 23/06/2021 18:55

Depois de negociar o zagueiro Sousa ao Brugge, da Bélgica, como o Jornal O Dia adiantou, o Botafogo acertou a saída de mais um jogador. Trata-se de Paulo Victor, lateral de 20 anos e destaque da equipe desde as categorias de base. O jovem foi vendido ao Internacional e viaja ainda nesta quarta-feira para se apresentar ao Colorado e assinar contrato de três anos.

A informação da venda foi noticiada primeiramente pelo jornalista Thiago Franklin, e a reportagem apurou os demais detalhes.

O Internacional acertou a compra de Paulo Victor por 6 milhões de reais e adquiriu 50% dos direitos econômicos. O Botafogo ficou com a metade do valor (R$ 3 milhões) e o Nova Iguaçu, dono de percentual do atleta, ficou com o restante.

Em 2021, pelo time profissional, PV, como é chamado, disputou 18 partidas. Ele estava no Botafogo desde 2020, quando foi contratado para fazer parte do Sub-20 após se destacar na categoria de base do Nova Iguaçu.