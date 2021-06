Presidente do Botafogo, Durcesio Mello pediu uma reunião extraordinária com o Conselho Deliberativo - Vitor Silva/Botafogo

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello pediu uma reunião extraordinária com o Conselho DeliberativoVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/06/2021 10:34

Rio - Durcesio Mello, presidente do Botafogo, corroborou com o discurso do técnico Marcelo Chamusca após a derrota contra o Náutico, neste domingo, pelo placar de 3 a 1. O mandatário viu o Alvinegro prejudicado pela arbitragem no Estádio dos Aflitos.

"A arbitragem errou em lances capitais que interferiram diretamente no resultado da partida. O que vimos hoje foi uma atuação péssima e abaixo da crítica por parte dos árbitros. Não vamos aceitar que o Botafogo seja prejudicado dessa forma. Estamos trabalhando com muita seriedade e este tipo de erro é inadmissível" disse o presidente do Botafogo em entrevista ao site "ge.globo".

O Botafogo reclama muito por conta de dois lances capitais da partida. No primeiro gol do Náutico, que se originou se um escanteio, o último desvio foi de um jogador da equipe pernambucana. Após a cobrança, um desvio na primeira trave matou o goleiro Douglas Borges. O segundo lance que gerou muita reclamação foi o segundo pênalti assinalado por Wanderson Alves de Sousa (MG). Após o contato feito pelo lateral-esquerdo PV, o árbitro apontou penalidade máxima para o Náutico. o Botafogo alega que a bola não estava mais em jogo após saída para tiro de meta.

A diretoria do clube carioca reclama também de uma pressão exagerada de diretores do Náutico presentes na arquibancada dos Aflitos. Marcelo Chamusca, técnico do Botafogo, denunciou atitudes antidesportivas de membros da Federação Pernambucana.