Ronald.Nova Iguacu X Botafogo pelo Campeonato Carioca, Taca Rio no Estadio Nilton Santos. 09 de maio de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:14 | Atualizado 23/06/2021 17:18

Rio - O atacante Ronald, 24 anos, se recuperou de uma pancada na cabeça contra o Londrina e retornou às atividades dentro de campo. O jogador treinou normalmente e virou opção para o técnico Marcelo Chamusca providenciar a equipe para o confronto, no próximo sábado (26), contra o Sampaio Corrêa, no Maranhã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Por este motivo, o jogador precisou cumprir o protocolo de concussão e não pôde atuar na último domingo, contra o Náutico. O procedimento médico é de que o atleta precisa ficar afastado das atividades esportivas por até 72 horas.

Após o susto, o jogador está bem e treinando normalmente com o elenco no CT da Saferj, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, local destinado ao Alvinegro para os treinamentos, durante a Copa América.