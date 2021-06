10ª DP (Botafogo) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

10ª DP (Botafogo) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 18:40 | Atualizado 20/06/2021 19:54

Rio - Quatro pessoas ficam feridas em atropelamento, na manhã deste domingo, em Botafogo, na Zona Sul. O quartel de Bombeiros do Humaitá foi acionado às 10h20 para socorrer as vítimas. A Polícia Civil busca imagens da região para tentar identificar o motorista do carro, que teria fugido sem prestar socorro.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, Jennifer Dias O. Adão, 21 anos, Francisca I. dos Santos, 48, Matheus C. da Silveira, 23 anos e Ian c. Damasceno, 22, foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio.

Publicidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na noite deste domingo, Matheus passou por uma cirurgia ortopédica. Já Francisca e Jennifer estão em observação médica. Não há informações sobre o estado de saúde de Ian Damasceno.

O caso aconteceu na Rua Real Grandeza, próximo ao Cemitério São João Baptista. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).