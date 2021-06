Marcinho atropelou e matou um casal na Barra da Tijuca, na noite de 30 de dezembro de 2020 - José Tramontin/Athletico

Publicado 10/06/2021 18:34

Rio - Marcinho, do Athletico-PR, desembolsará R$ 200 mil pelo acordo, a título de indenização, aos quatro netos dos professores Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares, atropelados e morto pelo carro dirigido pelo lateral-direito no dia 30 de dezembro de 2020.

De acordo o advogado de Marcinho, Bruno Cardoso Pinto, cada herdeiro receberá a quantia de R$ 50 mil. O acordo ocorre na vara cível, mas o lateral-direito ainda responde criminalmente por homicídio culposo

Em maio, 34ª Vara Criminal, através do juiz Rudi Baldi Loewenkron, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP/RJ) de homicídio culposo (quando não há intenção de matar), agravado pela não prestação de socorro às vítimas.



Revelado pelo Botafogo, Marcinho deixou o clube no fim de 2020, após não chegar a um acordo pela renovação de contrato e foi anunciado como reforço do Furacão, numa operação sem custos. Hoje, ele é reserva de Khellven.