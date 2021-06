Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Publicado 10/06/2021 17:19

Rio - Rogério Ceni deixou o Fortaleza no fim de 2020, em meio ao Campeonato Brasileiro, para assumir o comando do Flamengo. Em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira no "UOL", o presidente do Leão, Marcelo Paz, admitiu que teve uma chateação com o treinador na época de sua saída, mas negou que tenha levado qualquer tipo de mágoa.

"Mágoa não ficou. Na época da saída ficou a chateação natural, porque não se esperava, em nenhuma das duas eu não esperava que acontecesse porque o Rogério sempre foi muito assediado, sempre que esteve aqui. Por clubes nacionais, por clubes do exterior, e ele teve dois sim, para o Cruzeiro e para o Flamengo, mas teve uns 20 não para vários outros clubes, então a gente sempre acha que vai ser mais um não e quando ocorre a saída, e é no meio do ciclo, é muito ruim, porque a troca, a substituição do comando, ela é sempre traumática, em qualquer setor", disse Paz.



"Essa do Flamengo eu não esperava mesmo que acontecesse, mas eu conversei com ele e vou repetir o que eu disse já em outras entrevistas, eu disse 'Rogério, o amigo Marcelo diz: poxa, você tem que ir, é o Flamengo. O presidente Marcelo diz: você não pode ir, porque você tinha assumido um compromisso comigo e com o Fortaleza até final da Série A'. Mas passou, acho que ele fez a escolha que ele entendeu ser correta e se mostrou ser correta, até foi campeão brasileiro com o Flamengo, conseguiu o objetivo de ser campeão brasileiro. Foi campeão da B pelo Fortaleza e da A pelo Flamengo", completou.

Após assumir o Flamengo, Rogério Ceni já conquistou os títulos do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca.