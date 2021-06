Gerson sa sa asjk saj asjk hasjkh jkas hjkash jash jas hjsah jsah jshjsd jas jhas j asj asdj - Alexandre Vidal/Flamengo

Gerson sa sa asjk saj asjk hasjkh jkas hjkash jash jas hjsah jsah jshjsd jas jhas j asj asdjAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:32 | Atualizado 09/06/2021 12:42

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia um acordo em princípio pela transferência permanente de Gerson para a Olympique de Marseille. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2021 Rio - Fim da novela! Após uma longa negociação, o Flamengo confirmou no início da tarde desta quarta-feira a venda do volante Gerson ao Olympique de Marselha, da França. O acordo foi informado pelo Rubro-Negro através de suas redes sociais.

A venda de Gerson renderá ao Flamengo algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 mi). Há ainda bônus por metas, que podem fazer os valores chegarem a 30 mi de euros. O Flamengo mantém 20 a 25% do valor de uma possível venda.

Publicidade

Apesar de a venda estar acertada, Gerson ainda defenderá o Flamengo. O acordo entre os dois times prevê que sua permanência seja avaliada de acordo com a carência do Rubro-Negro durante a Copa América. Ele deve estar em campo no jogo contra o Coritiba, nesta quinta-feira.

Gerson deixa o Flamengo como um dos maiores volantes da história do clube. Com a camisa rubro-negra, conquistou dois Brasileiros (2019/2020), duas Supercopas do Brasil (2020/2021), uma Libertadores (2019), uma Recopa (2020) e dois Cariocas (2020/2021).