Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:29

Rio - Em meio ao clima tenso pelo afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e pela realização da Copa América no Brasil, a Seleção volta a campo nesta terça-feira, contra o Paraguai. Para o comentarista Walter Casagrande, o técnico Tite deveria optar por começar a partida com Éverton Ribeiro, do Flamengo, como titular.

"Eu colocaria o Everton Ribeiro se ele estiver em condições de jogar. Você não vai precisar de dois volantes marcando, sendo que o Paquetá não é um jogador de alta criatividade como é o Everton Ribeiro. Ele é diferente, ele cria, vai pra tabela, é mais solto, se movimenta mais. O Brasil vai precisar de movimentação no ataque. E tem que ter um cara no meio que tenha uma técnica, uma criatividade, que seja mais leve, se movimente pro lado, como ele faz no Flamengo. A presença do Everton Ribeiro força uma movimentação, ele é um jogador de se movimentar", elogiou Casão.



Atualmente, o Brasil é líder das Eliminatórias. A equipe de Tite venceu todas as cinco partidas que disputou pela competição.