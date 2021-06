Gabigol - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:20 | Atualizado 08/06/2021 15:23

Rio - O técnico Tite deve promover algumas mudanças para a partida entre Brasil e Paraguai, nesta terça-feira (8), às 21h (horário de Brasília). A principal delas deve ser a troca no comando de ataque, entre Gabigol e Gabriel Jesus. O atacante do Flamengo, que esteve entre os titulares na partida passada, contra o Equador, deve iniciar o confronto no banco de reservas.

Durante o programa "Seleção SporTV", os jornalistas André Rizek e Arnaldo Ribeiro classificaram a troca como algo "precipitado". Para eles, apenas uma partida não pode ser usada para tirar conclusões sobre a passagem de Gabigol na Seleção Brasileira.

"É até cruel dar apenas uma chance ao Gabigol. É muito pouco observar apenas uma partida de um jogador que está fazendo tanto para o futebol brasileiro", disse Arnaldo Ribeiro.

Rizek, apresentador do programa, concordou com a opinião do companheiro: "“Acho precipitado trocar o Gabigol pelo Gabriel Jesus depois de apenas um jogo. Muito pouco”, afirmou.

Tite deve escalar a seleção brasileira para o duelo diante do Paraguai com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.