Túlio Maravilha foi campeão brasileiro em 1995 com a camisa do BotafogoReprodução

Publicado 08/06/2021 14:05 | Atualizado 08/06/2021 14:36

Rio - Na tarde desta terça-feira (8), o Botafogo anunciou mais uma homenagem para a conta na sua imensa galeria de ídolos. Túlio Maravilha, ícone do futebol e campeão brasileiro pelo Glorioso em 1995, ficará eternizado em uma estátua no Setor Leste do Estádio Nilton Santos que será inaugurada nesta sexta-feira (11). A diretoria alvinegra vê a iniciativa como mais um movimento estratégico para a valorização de sua casa e no relacionamento com o torcedor, como explicou Durcesio Mello, mandatário do Botafogo.

"Só quem tem ídolos da nossa grandeza e em quantidade pode reverenciá-los. A estátua do Túlio é, sobretudo, uma homenagem à nossa torcida. Um campeão, vencedor, artilheiro de tudo, mais do que merecedor. É o símbolo de um momento muito importante de nossa história e a quem devemos agradecer pela legião de fãs que gerou. (...) Escolhemos o Túlio para inaugurar a galeria no Setor Leste. O Botafogo não fez nenhum investimento, já que se tratou de uma doação do Grande Benemérito Carlos Augusto Montenegro", disse o presidente do clube.

A obra foi esculpida pelo artista plástico Edgar Duvivier e será a quinta produzida por ele especialmente para o Estádio Nilton Santos. No Setor Oeste, local dedicado exclusivamente aos atletas campeões mundiais, há monumentos de Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho e Zagallo.