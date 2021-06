Lucas Mezenga - Reprodução

Publicado 07/06/2021 09:44

Rio - O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Lucas Mezenga, de 19 anos, do Nova Iguaçu. O jogador, nascido em 2001, se apresenta esta semana para reforçar a equipe sub-20 do Glorioso, comandada pelo técnico Ricardo Resende. A informação é do portal "FogãoNET".

Mezenga atuou em dez partidas pelo Nova Iguaçu e foi um dos destaques da equipe na boa campanha do time da Baixada no Campeonato Carioca de Profissionais, sendo sete como titular, e chamou atenção principalmente nos duelos da Taça Rio, contra o próprio Botafogo. Lucas é sobrinho de Bruno Mezenga, atacante do Goiás, outrora especulado no Botafogo para a Série B de 2021.



Botafogo e Nova Iguaçu têm estreitado os laços nos últimos anos. As diretorias dos dois clubes mantém boa relação, tanto que a contratação de Mezenga deve ser nos mesmos moldes das chegadas de Kayque, volante, e Paulo Victor, lateral-esquerdo titular e destaque do Alvinegro na temporada. Empréstimo com opção de compra e valorização feita pelo clube de General Severiano, tendo assim uma preferência na aquisição do jogador.