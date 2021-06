He-Man já treinou no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

He-Man já treinou no Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 06/06/2021 19:15

Rio - Um desejo antigo do Botafogo se tornou realidade. Na última quinta-feira, o atacante Rafael Moura foi apresentado pelo clube como reforço para a disputa da Série B. Ele assinou até o fim da temporada com o clube, mas possui uma cláusula de renovação automática caso bata metas.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Coritiba, o técnico Marcelo Chamusca revelou que a partir de terça-feira, o atacante será inserido nos trabalhos táticos junto com o grupo. O treinador não cravou uma data de estreia, mas disse que uma avaliação será feita para analisar se o He-Man tem condições de estrear no próximo compromisso do Botafogo.



Publicidade

- A partir de terça, ele vai começar a se inserido nos trabalhos táticos junto com o grupo. E aí, a gente vai poder fazer uma avaliação sobre a condição dele e se a gente vai pode utilizá-lo no jogo do fim de semana (contra o Remo). Nós temos uma semana cheia, o nosso jogo é no domingo. Então, isso traz uma possibilidade, dependendo de como o jogador participe das dinâmicas de trabalho durante a semana para que ele possa ficar apto para a partida.



- Mas não é uma situação em que eu possa cravar agora, eu preciso ver a semana, analisar, conversar com o jogador e a gente poder tomar uma decisão com um pouco mais de informação e com uma situação mais clara. Porque eu vou ver ele treinando com o grupo e aí a gente vai poder decidir com um pouco mais de clareza.

Com ou sem o atacante, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h15, contra o Remo, em jogo válido pela terceira rodada da Série B. A princípio, a partida está marcada para o Estádio Nilton Santos, mas ela pode ser realocada por causa da Copa América deste ano.



- Rafael Moura começou a trabalhar com o grupo na quinta-feira. Está no processo de transição em relação a algumas questões, principalmente, em relação a parte física, já que ele passou por um período de inatividade. Se apresentou muito bem num aspecto de percentual de gordura, num nível de força, isso é importante - finalizou Chamusca.