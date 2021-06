Chamusca. Botafogo X Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 10:19

Rio - O Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0 neste sábado, no Estádio Nilton Santos, e conquistou sua primeira vitória na Série B. Os gols saíram no segundo tempo, com Marco Antônio em rebote após cobrança de pênalti, e Chay, em boa jogada pela direita que chegou na segunda trave para o atacante completar. O técnico Marcelo Chamusca explicou a mudança de postura na etapa final e como foi a conversa no intervalo, já que o Alvinegro foi pouco criativo na primeira etapa.

"Minha conversa foi uma cobrança para que no aspecto defensivo pressionássemos mais a saída do Coritiba, porque eles tiveram o controle em alguns momentos, e ter mais intensidade, acelerar mais e ser mais incisivo nas nossas abordagens, que estavam com pouca agressividade", disse o técnico do Botafogo.

Uma característica do jogo deste sábado foi o contra-ataque do Botafogo, outrora pouco utilizado, mas que foi efetivo principalmente no segundo gol, após trama envolvendo Luís Oyama, Ronald, Warley e Chay.

"Analisamos muito o Coritiba e por eles jogarem com saída de três e laterais avançados, o melhor espaço para contra-ataque era nas costas dos dois laterais. Cobrei bastante no intervalo sobre isso, treinamos muito essa situação durante toda a semana. Isso faltou no primeiro tempo", completou o treinador.

O próximo duelo do Botafogo será no domingo (13), às 18h, contra o Remo, no Estádio Nilton Santos.