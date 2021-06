Loco Abreu - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 09:39 | Atualizado 04/06/2021 10:00

Rio - Ainda sofrendo após deixar o Ato Trabalhista, o Botafogo vê a possibilidade de uma cobrança milionária feita por um ídolo sair do papel. Em ação que corre há 4 anos, o atacante uruguaio Loco Abreu cobra, hoje, o valor de R$ 5.928.090,03 devidos a pagamento de acordo contratual não realizado pelo Alvinegro. A informação é de Ancelmo Gois, do "O Globo".

A juíza Karenina Souza e Silva, da 35ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concordou com o pedido do Botafogo ao indicar um perito para avaliar a cobrança feita pelo uruguaio Sebastian Loco Abreu contra o clube.

O Botafogo alega que a cobrança foi negada pela Fifa. Abreu, por sua vez, disse que o clube não depositou 12 parcelas de R$ 190 mil, entre 2013 e 2014, num total de R$ 2,280 milhões cobrados já em 2015, um mês após ser especulado e negado pela diretoria da época.