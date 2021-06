Nos planos de Marcelo Chamusca para a Série B, Matheus Nascimento, de 17 anos, segue com a equipe de Ricardo Resende no sub-20 - Vítor Silva/Botafogo

Nos planos de Marcelo Chamusca para a Série B, Matheus Nascimento, de 17 anos, segue com a equipe de Ricardo Resende no sub-20Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 11:41

Rio - O Botafogo tem dois confrontos importantes no fim de semana. Neste sábado, às 12h45, na Ressacada, em Santa Catarina, o Alvinegro enfrenta o Avaí em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil Sub-20. No mesmo dia, às 21h, a equipe profissional encara o Coritiba, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão Série B. A joia Matheus Nascimento segue com as categorias de base para o duelo decisivo; Ênio retorna para o grupo principal. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Ênio e Matheus Nascimento atuaram juntos nas duas últimas partidas do Botafogo na Copa do Brasil Sub-20, nas vitórias por 3 a 0 sobre o Floresta-CE e 2 a 0 sobre o Avaí, no primeiro jogo da fase semifinal. O ponta vinha sendo relacionado no profissional, embora não tenha atuado no empate em 1 a 1 com o Vila Nova. Matheus, por sua vez, desceu para treinar com a equipe do técnico Ricardo Resende para a fase fina da competição sub-20.

Publicidade

Com isso, Ênio deve ser opção no banco da equipe de Marcelo Chamusca para o primeiro confronto em casa pela Série B do Brasileirão.