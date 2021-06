He-Man já treinou no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 10:36

Rio - Anunciado nesta quinta-feira pelo Botafogo, o atacante Rafael Moura pegou a torcida de surpesa após uma revelação nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, He-Man revelou parentesco com Heleno de Freitas, um dos maiores ídolos da história do Alvinegro. Segundo o jornalista Thiago Franklin, o avô materno de Rafael é primo de Heleno.







"Hoje se inicia um novo ciclo! Novamente na cidade maravilhosa e em um clube de muita tradição. O Glorioso!! Botafogo de tantos ídolos e de uma grande história. Uma honra vestir essa camisa de tanta representatividade. Que sua estrela solitária e a minha possam enviar boas energias e proteção para que ao final do ano possamos estar comemorando o nosso objetivo. Que eu seja 1 % do que foi um parente meu Heleno de Freitas!!", revelou o atacante em seu anúncio como novo reforço do Botafogo.

Rafael Moura foi aprovado nos exames e já teinou no Estádio Nilton Santos para, em breve, estrear pela equipe de Marcelo Chamusca.