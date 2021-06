Rafael Moura é o novo reforço do Botafogo - Reprodução

Rafael Moura é o novo reforço do BotafogoReprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 18:04 | Atualizado 03/06/2021 19:15

Camisa na área!



Rafael Moura é FOGO!



Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional, He-Man! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ifCcgoc3O2 — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 3, 2021 Rio - O Botafogo anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira, a contratação do atacante Rafael Moura, ex-Fluminense. O jogador, de 38 anos, assinou com o Glorioso até o fim desta temporada, com uma cláusula para renovação.

Sem entrar em campo desde o fim do Campeonato Brasileiro, quando ainda atuava pelo Goiás, Rafael Moura assinou um contrato por metas com o Botafogo. Será a segunda passagem do jogador pelo futebol carioca. Ele teve uma passagem marcante pelo Fluminense, onde foi campeão brasileiro e carioca em 2012.

Publicidade

Rafael Moura chega ao Botafogo com status de artilheiro para a Série B. O Clube conta atualmente com os jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento para a posição de centroavante. Recentemente a diretoria alvinegra anunciou as contratações de Chay, meia-atacante emprestado pela Portuguesa-RJ, e Daniel Borges, lateral-direito que pertence ao Mirassol-SP.