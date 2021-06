Botafogo - Dodô - 90 gols - GILVAN DE SOUZA/LANCEPRES!

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 16:25

Rio - Depois de estrear com um empate contra o Vila Nova na Série B, o Botafogo bateu o Coritiba, no último sábado, por 2 a 0. No Nilton Santos, o Alvinegro Marco Antônio e Chay marcaram os gols do time de Marcelo Chamusca. Quem também teve boa atuação foi o lateral Paulo Victor, que teve desempenho elogiado pelo ex-jogador Dodô.

"O destaque individual do Botafogo que me chamou atenção foi o PV, o que mais teve iniciativa e tomada de decisão. É jogador leve, que não tem medo de jogar. Precisa ser trabalhado ainda tecnicamente, mas o Botafogo tem que tratar com carinho porque pode ser importante", disse o ex-atacante, antes de complementar:

"O Botafogo joga a Série B, mas é um gigante de muita tradição. Há jogadores que vão bem em outros times, mas quando chegam no Botafogo a cobrança é de time grande, mídia diferente, os resultados têm que ser diferentes. Basta ver que (Eduardo) Barroca trabalhando no Botafogo e no Atlético-GO é muito diferente. O Botafogo é um peso de um dos maiores clubes do Brasil, o que é um problema para quem chega de times menores. Sempre vai ter isso. Por isso que quem contrata tem que ser bem criativo para fazer time forte e não perder oportunidades – explicou Dodô, que está na torcida pelo retorno à Série A", completou.