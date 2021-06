Ênio, atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Ênio, atacante do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:10 | Atualizado 08/06/2021 12:28

Rio - O atacante Ênio ficará afastado dos próximos treinos do Botafogo após participar de um torneio amador em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no último domingo (6), dia de folga do elenco após a vitória contra o Coritiba, pela segunda rodada da Série B. O jovem cumprirá isolamento para evitar um surto de Covid-19 no elenco do Alvinegro.

De acordo com o site "ge.globo", a diretoria do Botafogo ainda discute uma punição maior ao atacante. Ênio entrou em campo pela equipe do Bob Marley FC no Campeonato do Tricolor, no campo da Mangueirinha, em Duque de Caxias.

Publicidade

Ênio, do Botafogo, disputa pelada em Duque de Caxias Reprodução

Nas imagens divulgadas pelas redes sociais da competição, nenhum torcedor presente está utilizando máscara de proteção e muitas pessoas aparecem aglomeradas. Ênio já foi alvo de punição e críticas por parte da torcida do Botafogo após chegar atrasado em um treino, no mês de janeiro.



Publicidade

Assim, Ênio deve desfalcar o Botafogo na terceira rodada da Série B, no próximo domingo, às 16h, contra o Remo. A partida será realizada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.