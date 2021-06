Ênio, do Botafogo, disputa pelada em Duque de Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 09:45

Rio - O atacante Ênio, do Botafogo, foi flagrado disputando o torneio de futebol amador em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com direito até a transmissão no Youtube. Horas antes, no sábado à noite, ele entrou em campo pelo Glorioso na partida contra o Coritiba, pela Série B.

Durante a pelada, Ênio defendeu uma equipe chamada Bob Marley FC e entrou apenas no intervalo, tendo uma atuação discreta. A equipe perdeu por 2 a 0 para o time do Raça Negra na primeira rodada do Campeonato do Tricolor, um torneio tradicional da comunidade da Mangueira, em Duque de Caxias.

Nas imagens do torneio, que é transmitido pelo canal “Zé Corneta TV” no Youtube, é possível ver que há aglomeração e pessoas sem máscara, desrespeitando os protocolos contra a Covid-19.