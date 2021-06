Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Por Leonardo Bessa e Venê Casagrande

Publicado 07/06/2021 12:49 | Atualizado 07/06/2021 14:32

Rio - Sendo uma das sedes da Copa América, com Estádio Nilton Santos e Maracanã, o Rio de Janeiro terá três Centros de Treinamento à disposição da Conmebol para receber as Seleções que jogarão na Cidade Maravilhosa. A equipe do Jornal O Dia apurou que além da casa do Botafogo, o CT do Fluminense, em Jacarepaguá, e o Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, servirão de Centro de Treinamento para as Seleções no Rio de Janeiro.

Já se sabe que o Botafogo utilizará a estrutura do Saferj, em Guaratiba, para preparar o elenco no período da competição. Todos os custos serão pagos pela Conmebol. O Fluminense, por sua vez, irá ceder um campo e um vestiário, alterando assim o horários dos treinos. Profissional e sub-23 teriam que treinar em turnos distintos.

No caso da seleção brasileira, sempre que a equipe tiver jogo no Rio de Janeiro, irá usar a Granja Comary para se preparar para as partidas.

Confira todos os Centros de Treinamento cedidos à Conmebol:

Rio de Janeiro

- CT do Fluminense

- Campo Anexo do Estádio Nilton Santos

- Clube da Aeronáutica



Brasília

- CT do Brasiliense

- Estádio Ciro Machado do Espirito Santo (Defelê)



Goiânia

- CT do Alético Goianiense

- Estádio Antônio Accioly (Atlético Goianiense)

Cuiabá

- Estádio Dito Souza (Várzea Grande)

- CT do Cuiabá