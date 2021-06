Cartolouco fez parte do elenco do Resende no Campeonato Carioca - Divulgação/Resende

Por Lance

Publicado 07/06/2021 14:18

O duelo de volta da Copa do Brasil, nesta terça-feira (8), entre São Paulo e 4 de Julho, no Morumbi, terá um detalhe curioso. O clube do Piauí anunciou pelas suas redes sociais, nesta segunda, que o ex-jornalista do Grupo Globo e youtuber Cartolouco será o 'reforço' da equipe para a decisão pela fase mata-mata da competição. O visitante venceu a partida de ida.



A bomba foi plantada! Temos reforço para a Copa do Brasil!



BEM-VINDO, C4RTOLOUCO! pic.twitter.com/g3rBihCVxY — 4 de Julho EC (@4dejulhopi) June 7, 2021

No Piauí, o 4 de Julho derrubou o Tricolor por 3 a 2. O São Paulo precisa reverter o placar agregado para avançar de fase. Cartolouco, que virou jogador de futebol no Campeonato Carioca durante as gravações de sua websérie no Resende, contudo, terá uma função diferente desta vez: o repórter fará a filmagem dos bastidores da equipe.



"Cartolouco fará a cobertura do jogo de volta da Copa do Brasil em seu canal. Bastidores, treinamento e tudo mais. Seja bem-vindo", comunicou a entidade nas redes sociais. Lucas Strabko, o Cartolouco, ainda posou com o uniforme da equipe.



Não demorou para que os torcedores brincassem com a novidade. Muitos torcedores do São Paulo ironizaram o anúncio, dizendo que "já perdemos". Um dos internautas, em tom de piada, se divertiu que ao menos não levaria gol do comunicador. Vale lembrar que o criador de conteúdo digital não está escalado para entrar em campo.