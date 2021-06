Vinícius Jr teve boa temporada pelo Real Madrid - AFP

Vinícius Jr teve boa temporada pelo Real MadridAFP

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 12:44

No ranking semestral divulgado nesta segunda-feira (7) pelo CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte), Vinicius Jr, do Real Madrid, é o brasileiro melhor colocado entre os jogadores mais valiosos das principais ligas do futebol europeu. O atacante de 20 anos ocupa o 18º lugar, com valor de transferência estimado em 104,4 milhões de euros (cerca de R$ 642,5 milhões).

O primeiro colocado no ranking, baseado no algoritmo próprio do CIES, é Phil Foden, do Manchester City, cujo valor chegaria a 190 milhões de euros (R$ aproximadamente R$ 1,16 milhões). O top 3 conta ainda com dois atacantes do Manchester United: Mason Greenwood - 178 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) e Marcus Rashford - 159 milhões de euros (R$ 978 milhões).



Publicidade

Já Neymar ocupa apenas o 71º lugar, cotado em 61,1 milhões de euros (R$ 376 milhões). Antes dele estão Gabriel Jesus (R$ 607,4 milhões), do Mancherter City, na 22ª posição, e Rodrygo, do Real Madrid, em 41º (R$ 478 milhões).