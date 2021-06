Brazil's coach Tite is pictured before the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 against Ecuador at the Jose Pinheiro Borda stadium, better known as Beira-Rio, in Porto Alegre, Brazil, on June 4, 2021. (Photo by SILVIO AVILA / AFP) - AFP

Brazil's coach Tite is pictured before the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 against Ecuador at the Jose Pinheiro Borda stadium, better known as Beira-Rio, in Porto Alegre, Brazil, on June 4, 2021. (Photo by SILVIO AVILA / AFP)AFP

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 21:02 | Atualizado 07/06/2021 21:04

A seleção brasileira está pronta para encarar o Paraguai nesta terça-feira, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na noite desta segunda-feira, depois do último treino comandado por Tite, a delegação chegou em Assunção, local do duelo.

Na atividade da manhã, Tite não esboçou a escalação com mudanças: a saída de Gabigol e a entrada de Gabriel Jesus. Na coletiva, entretanto, o técnico não confirmou o time, que deve ser: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison.

Publicidade

O zagueiro Rodrigo Caio, com dores no joelho direito, não foi a campo. Durante o período do treinamento ficou sob os cuidados da fisioterapia. O defensor rubro-negro seguiu com a delegação para Assunção, mas dificilmente ficará no banco de reservas.