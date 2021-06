Neymar e o filho, David Lucca, na final da Copa América com Caboclo - AFP

Neymar e o filho, David Lucca, na final da Copa América com CabocloAFP

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 15:34

Rio - Depois das manifestações do técnico Tite e do volante e capitão Casemiro, mostrando que comissão técnica e jogadores da seleção brasileira não estão confortáveis em jogar a Copa América no Brasil, o governo federal recebeu uma mensagem tranquilizadora do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Se depender do dirigente, a seleção brasileira terá um novo comandante a partir da próxima semana: Renato Gaúcho. A informação é do jornalista André Rizek, do grupo Globo.



Desde que Tite e jogadores da seleção mostraram insatisfação com o momento vivido, o técnico da seleção passou a ser atacado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Neste sábado, o governo federal recebeu a resposta dizendo que Tite será demitido, e um novo técnico, Renato Gaúcho, fará uma convocação para a Copa América. Usará como argumento o fato de estar chegando e precisar do torneio para montar um time, a um ano e meio da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Vale lembrar que Renato Portaluppi é declarado um apoiador de Bolsonaro.

Publicidade

Uma questão pode impedir tal troca. Caboclo recebeu um pedido de afastamento e a maioria dos diretores da CBF defende o afastamento imediato do presidente, acusado por uma funcionária de assédio moral e assédio sexual.

Ainda de acordo com Rizek, O governo considera que, se o Brasil for campeão da Copa América, com Neymar levantando a taça no Maracanã, na presença do presidente da República, isso seria mais cenário político positivo para o atual presidente do país, usando o argumento de que o governo brasileiro foi capaz de sediar e organizar a estrutura da competição em questão de dias.

Publicidade