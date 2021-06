Olhar perdido e a cabeça tonta, Caboclo é acusado de assédio - Divulgação

Olhar perdido e a cabeça tonta, Caboclo é acusado de assédio Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 11:50

Rio - Muitos diretores da CBF, incluindo o secretário-geral, Walter Feldman, apoiam o afastamento imediato do presidente Rogério Caboclo, acusado no fim da última semana por uma funcionária de assédio moral e sexual. A informação foi publicada pelo portal "ge.globo".

Houve manifestação por parte dos dirigentes da Confederação na noite deste sábado, quando responderam a um e-mail enviado pelo diretor de Governança e Conformidade, André Megale, que apresentava a hipótese de um afastamento imediato de Caboclo.

Publicidade

Rogério Caboclo se vê isolado neste momento. Apoio interno de seus diretores por um afastamento, péssima relação com a seleção brasileira e possível perda de patrocinadores por conta das polêmicas recentes que o envolvem. A crise na CBF é profunda.

Confira, a seguir, a íntegra do e-mail enviado ao presidente da CBF:

Publicidade

"No âmbito de minhas atribuições estatutárias como Diretor de Governança e Conformidade da CBF, e diante (i) da divulgação dada por terceiros da denúncia recebida na última sexta-feira e (ii) da seriedade e peculiaridade do conteúdo de referida denúncia,



Venho, pelo presente, recomendar que V.Sa. se licencie do cargo de Presidente da CBF, por tempo determinado, de forma a melhor colaborar, nesse período, com a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro para a apuração dos fatos narrados na referida denúncia e comprovar sua inocência.



Desta forma, V.Sa. poderá concentrar sua atenção na resolução dessa situação, que é o interesse de todos que construímos a atual gestão exitosa da CBF até o presente momento junto com V.Sa. preservando assim todos os envolvidos na denúncia e permitindo que a CBF possa continuar a desempenhar as suas atividades, em benefício de toda comunidade do futebol brasileiro."