Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 00:00

A edição extra da Copa América, aqui ou em qualquer lugar, é um estorvo no meio de um calendário apertado pela pandemia. Não deve ser o real motivo da rebelião na Seleção. Não cabe ao Tite ou aos jogadores decidir quais torneios devam ser realizados e onde. A alegação de que não foram comunicados sobre a vinda para o Brasil não tem cabimento. Por que seriam? Foram consultados sobre a troca de junho para dezembro da Copa do Catar? O real motivo do motim deve ter a ver com decisão que amadurece de trocar o comando. Tite balança internamente desde o fracasso na Copa do Mundo e recentemente o assunto da mudança voltou forte. Os defensores de Tite sugeriram reforçar a comissão técnica trazendo o ex-jogador espanhol Xavi para auxiliar. A partir daí a coisa azedou e os líderes da Seleção fecharam com o comandante, invertendo a pirâmide. Depois do jogo com o Paraguai, em Assunção, prometem se manifestar e espero que o façam sem rodeios.





DEU SONO

O Brasil passou pelo Equador sem dificuldades, jogando em ritmo de treino, na sexta-feira à noite, no Beira-Rio, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Confuso, Neymar estava abusando das tentativas individuais e se expondo sem necessidade às pancadas. Parece que gosta de provocar para apanhar. Diante de adversário fraco, que retrata o momento decadente do futebol na América do Sul, o Brasil venceu por 2 a 0. Vai ter que melhorar muito para não passar dificuldades quando enfrentar adversários mais fortes.

PEDALADAS

Negociações encerradas: Gerson vendido ao Olympique de Marselha, da França. Bom para o Flamengo, que faturou o que queria. Ruim para a equipe rubro-negra, que perde o seu principal jogador.

Técnico do Internacional, o espanhol Miguel Ramírez, está na mira da galera. Panela vermelha já ferve.

O Fluminense madruga para encarar hoje o Cuiabá. Jogo do mau hálito às 11h da matina, em São Januário, pelo Brasileirão.

BOLA DENTRO

O esforço de Vasco e Botafogo para reforçar elencos sem dinheiro, usando prestígio, relacionamentos e sensibilizando jogadores com a história e peso das camisas.

BOLA FORA

Acusado formalmente de assédio moral e sexual por funcionária, o presidente Rogério Caboclo deveria se afastar do cargo na CBF até que os fatos sejam apurados.