Publicado 16/05/2021 05:00

Atlético Mineiro e América de Cali jogaram na noite de quinta-feira no meio de uma batalha entre manifestantes que protestavam contra atos do governo colombiano e a polícia. O som de bombas expolindo no entorno do estádio assustava e logo o vento trazia o gás para o gramado, dificultando a respiração dos jogadores. Valente, o árbitro cumpria ordens do patrão para levar o jogo até o fim e conseguiu, depois de longas paralisações, soprar o apito pela última vez. A Conmebol manteve teimosamente o jogo em Barranquilla querendo mostrar que a Copa América, que tem a Colômbia como uma das sedes e os jogos das Eliminatórias, não correm risco, quando a realidade aponta na direção oposta. Assim como o Japão, que briga com a realidade garantindo a Olimpíada de Tóquio, mesmo em edição totalmente desfigurada, a Conmebol teme mais os prejuízos financeiros do que o vírus, parecendo viver em outra dimensão imunes a balas, bombas.

MENOS SEIS

O técnico Tite convocou na sexta-feira a seleção brasileira para jogos das Eliminatórias contra o Equador, no dia 4, no Estádio Beira-Rio, e o Paraguai, em Assunção, quatro dias depois. Quatro jogadores atuam no Brasil: Weverton, goleiro do Palmeiras, o lateral-direito Dani Alves, do São Paulo, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, do Flamengo. Se Isla e Arrascaeta forem convocados para as seleções de Chile e Uruguai, serão seis desfalques, com Gerson e Pedro chamados também para a equipe brasileira olímpica.

PEDALADAS

Daniel Alves, 38 anos, Thiago Silva, 37: está difícil para o técnico Tite cumprir a promessa de renovar a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Dos atacantes chamados por Tite, Firmino, Gabriel Jesus e Everton Cebolinha estão em baixa. Neymar é a esperança.

Vasco e Botafogo, que jogam às 11h pela decisão da Taça Rio, atraíram a TV aberta para o Campeonato Brasileiro da Série B.

BOLA DENTRO

Ferreirinha, agora titular do Grêmio na era Thiago Nunes, acabou com a paz da defesa do Lanús e promete mais para a galera que vai acompanhar o Grenal de hoje.





BOLA FORA

Vagner Mancini considerou a derrota do Corinthians para o Peñarol como acidente de percurso. Não, 4 x 0 foi uma vergonha e a Fiel está cuspindo abelhas africanas.