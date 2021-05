Tocha olímpica CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Faltando dois meses para a Olimpíada, a situação no Japão só se agrava. O país está entre os mais atrasados do mundo no combate à pandemia, a vacinação apenas começou e a reação contra a realização do evento é cada dia mais forte. O clamor popular exige adiamento ou mesmo cancelamento. Recente pesquisa mostrou o temor de que a invasão de mais de 50 mil pessoas, entre atletas, equipes técnicas, pessoal de apoio, dirigentes, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, vindas das mais diversas partes do mundo, deixem um rastro de contaminação por variados tipos de vírus. Pensando exclusivamente nos prejuízos que já são sufocantes, membros do Comitê Organizador insistem em manter as coisas como se nada anormal estivesse acontecendo. Manifestantes protestando nas ruas, Conselho Médico se manifestando contra a realização, alertando para os sérios riscos, nada os sensibiliza. Medalha de ouro em insensibilidade.





VALE VAGA PARA O MATA-MATA

Ganhando esta noite da LDU, no Maracanã, o Flamengo carimba o passaporte para a fase mata-mata, que é quando a Copa Libertadores passa de fato a atrair atenção. O favoritismo não é absoluto porque o rendimento da equipe rubro-negra ainda não é compatível com a qualidade dos jogadores. Alguns deles, como Bruno Henrique e Everton Ribeiro, estão longe da melhor forma. Até aqui deu para o gasto, mas o time de Rogério Ceni precisa melhorar para enfrentar as dificuldades que vêm pela frente.

PEDALADAS

O Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca, no sábado à noite, não terá público, atendendo restrições sanitárias. A galera vai mesmo esperar o Brasileiro, quando o "patrão" é outro e deve conseguir a liberação.

A proibição de mais de uma troca de técnicos durante a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro não é uma imposição da CBF. É matéria de regulamento aprovada por maioria pelos clubes. Cabe o famoso jeitinho.

BOLA DENTRO

Marcelo Cabo está conseguindo montar a equipe do Vasco dentro da realidade do clube, progredindo na construção de um time capaz de enfrentar as durezas da Segundona.

BOLA FORA

Gerson é um dos melhores jogadores do atual elenco do Flamengo e a notícia de sua saída para a Europa vem provocando pesadelos na galera que teme que não seja o único.