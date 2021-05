Flamengo bate o Flu e fatura o Estadual 2021 Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Fechando a primeira parte do calendário, o Flamengo conquistou o hexatricampeonato, chegando à extraordinária marca de 37 conquistas nas edições dos campeonatos do Rio de Janeiro. Pena que ainda sem a presença das torcidas no Maracanã fazendo a festa. O Fla-Flu merecia casa cheia. Mesmo assim, foi eletrizante sobretudo no segundo tempo quando o Fluminense, que perdia por 2 a 0, reagiu, pressionou, andou perto de empatar e só se rendeu quando sofreu o terceiro gol que liquidou a batalha. Mais uma vez, brilhou a estrela de Rogério Ceni que, quando maior era a pressão. mandou para campo Pedro, Vitinho e o garoto João Gomes, autor do gol do alívio, escorando rebote do goleiro Marcos Felipe, concluindo jogada de Pedro e Vitinho. Foi a estocada fatal no ânimo dos tricolores, que sentiram o golpe, baixaram a intensidade e jogaram a toalha aceitando a derrota. Festa na favela depois de mais uma conquista do Mengão Papa-Taças.

OS CHATOS

A Record acertou apostando na transmissão do Campeonato Carioca e alcançou marcas inéditas, superando a Globo com sobras na decisão entre Flamengo e Fluminense. A torcida gosta mesmo dos estaduais. Fazem parte da nossa cultura. Os torcedores mais velhos se apaixonaram pelo futebol por causa deles; claro que eram mais fortes quando eram únicos e hoje dividem espaço com outras competições sem perder posição na preferência do povão. Os chatos que enfiem a viola no saco ou no lugar de preferência.

PEDALADAS

A Fórmula 1 em Mônaco pode ser charmosa, uma vitrine para que milionários exibam seus iates, mas, como a corrida é fraca, só desperta atenção quando tem acidente. A prova de ontem, vencida por Max Verstappen, foi uma carreata monótona.

Fiscais da Prefeitura substituíram "convidados" no Fla-Flu de sábado: deu no mesmo.

Alerta: a Copa América segue ameaçada pela pandemia da covid-19.

BOLA DENTRO

Gabigol fechou como craque do campeonato, vice-artilheiro e Rei do Pênalti. Fora isso, vem desenvolvendo um sentido de marcação pouco comum em atacantes.

BOLA FORA

O Botafogo estreia na Série B na sexta-feira, às 21h30, fora de casa, enfrentando o Vila Nova, com Chamusca ainda esperando por reforços. Vai enfrentar dificuldades.