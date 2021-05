Rio de Janeiro 15/05/2021 - Rogério Ceni do Flamengo durante partida contra a equipe do Fluminense válida palas finais do Carioca 2021. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

17/05/2021

Considerado por todos como dono do melhor e mais rico elenco do Brasil, o Flamengo precisa com urgência voltar a fazer desse excelente grupo uma grande equipe com desempenho compatível com a qualidade de seus atletas. Nada difícil, considerando o que já mostrou. Se os jogadores são praticamente os mesmos e futebol é como andar de bicicleta — quem sabe não esquece —, a conclusão é que o problema está fora do campo, talvez na concepção dos esquemas, no tipo de treinamento, condicionamento físico, tempo de recuperação de lesionados, alimentação, estresse, horas de sono. Algo está errado, isso é evidente e precisa ser analisado, detectado e sanado rapidamente. Não culpem exclusivamente o treinador Rogério Ceni (foto) que dá sinais de cansaço por lutar para não ser engolido por esse redemoinho que é alimentado externamente por esse calendário alucinante que leva à exaustão e ao tédio tanto quem joga quanto quem assiste.

PENITÊNCIA

Por ter acumulado temporadas sem férias, já que voltou da Europa, onde atuava na Fiorentina para jogar no Flamengo, Gerson optou por não atender a convocação para disputar o Torneio Pré-Olímpico na Colômbia e ganhou nota vermelha na caderneta do técnico Tite. Gerson estava cotado para figurar na lista para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar e Copa América, mas ficou fora. Foi chamado para a equipe olímpica para pagar penitência: se comportando, quem sabe, será chamado na próxima.

PEDALADAS

O técnico Roger Machado não deve estar satisfeito com o desempenho do Fluminense no primeiro Fla-Flu da decisão do Campeonato Carioca. Equipe esteve tensa, assustada e pode mostrar mais.

O Botafogo anunciando reforços para breve. Que sejam reforços mesmo porque está precisando.

Quando o Palmeiras perde, o técnico Abel Ferreira diz que o Paulistão não vale nada. Quando ganha, dá cambalhotas de alegria.

BOLA DENTRO

O Vasco ganhou a primeira do Botafogo na decisão da Taça Rio por 1 a 0, com gol de Cano. O cara nem participa tanto nos jogos, mas na área é o bicho, terror dos defensores.

BOLA FORA

Torcedores no Fla-Flu, anunciados como convidados, berrando ofensas e provocações, fechando com bate-boca com dirigentes e jogadores: foi uma vergonha.