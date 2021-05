Por O Dia

O Campeonato do Rio caminha para o fim e considerando as dificuldades impostas pela necessidade de adequar formato e programação ao calendário nacional e internacional, achatados pela pandemia, agradou por proporcionar aos clubes um mínimo de onze jogos, todos com as mesmas chances. Serviu também para substituir a pré-temporada e técnicos podendo rodar os elencos, observando as reações de jovens jogadores em competição. Vasco e Botafogo ainda farão mais dois jogos em disputa da Taça Rio, afinando as cordas para a dureza da Segundona. O título de campeão estadual será decidido em dois jogos por Flamengo e Fluminense, nada mais nobre para fechar um campeonato. Que os técnicos Rogério Ceni e Roger Machado entendam que essa decisão é um evento nacional, o Brasil estará ligado e quer o espetáculo completo, com força máxima. Nos próximos dois sábados, nada no planeta será mais importante que o Fla-Flu.

LIMPEZA

O Botafogo enfrenta a mais séria crise da sua gloriosa história, mergulhado em dívidas impagáveis. Queda de arrecadação em virtude do rebaixamento, fuga de patrocinadores, de sócios torcedores e sem bilheteria, obrigaram a diretoria a tomar medidas drásticas, como montar equipe de futebol modesta e acabar ou terceirizar esportes que não se sustentem. A torcida alvinegra precisa entender e ajudar nesta difícil reconstrução.

PEDALADAS

Tite vai convocar a Seleção para as Eliminatórias e Copa América, e paira no ar a ameaça de desfalques para os clubes até 10 de julho. X Se chamar dois do Flamengo, Ceni perderá quatro, pois tem Arrascaeta para a seleção do Uruguai e Isla para a do Chile.

Dudu pode voltar para o Palmeiras. Al Duhail tem até sábado para pagar 6 milhões de dólares e ficar com o jogador.

BOLA DENTRO

Matheuzinho vem ganhando espaço no Flamengo. Jovem, veloz e inteligente, o lateral está progredindo e impressionando pela regularidade. Isla já o vê no retrovisor.

BOLA FORA

Criticam a CBF por aceitar vacinação oferecida pela Conmebol e aplaudem o Comitê Olímpico por vacinar atletas brasileiros que irão a Tóquio. Vá tentar entender.