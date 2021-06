Tite, técnico da Seleção Brasileira - AFP

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:11

Rio - O Clima está cada vez mais tenso nos bastidores da seleção brasileira. Após o pedido dos jogadores para não disputarem a Copa América, o técnico Tite, irritado com algumas posturas da CBF, não descarta entregar seu cargo. A informação é do portal "UOL".

A irritação de Tite tem nome e sobrenome: Rogério Caboclo. O presidente da CBF não gostou do fato do treinador não ter tentado controlar a revolta dos jogadores com a disputa da Copa América no Brasil. No entanto, o momento é extremamente desfavorável ao dirigente, que perdeu força interna na CBF. Ele tem sido alvo de críticas internas, por funcionários da entidade, e externas, vindas de cartolas de clubes e dirigentes de federações.

O incômodo por parte de Tite vem muito antes da Copa América. A postura de Caboclo, considerada na maioria das vezes pouco democrática, causa cada vez mais desconforto no treinador, que cogita pedir demissão caso não haja mudanças e as demandas de seus jogadores não sejam atendidas.

Em coletiva na última quinta-feira, Tite não externou seu descontentamento. No entanto, internamente, seu incômodo ficou evidente. O treinador costuma dar respostas evasivas quando a pergunta não é referente ao que aconteceu dentro de campo, mas desta vez ele fez questão de admitir que a vinda da Copa América para o Brasil atrapalhou a preparação da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias.

Em meio ao turbilhão de acontecimentos, o Brasil entra em campo na noite desta sexta-feira, às 21h30, contra o Equador, em Porto Alegre.