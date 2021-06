Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, Tite tem explorado toda tecnologia à disposição para apresentar novidades contra o Equador - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/06/2021 15:19

Rio - O movimento dos jogadores da seleção brasileira para manifestarem sua insatisfação por conta da Copa América contou com seis líderes. De acordo com a ESPN, Neymar, Casemiro, Thiago Silva, Alisson, Marquinhos e Danilo foram os porta-vozes da equipe na conversa com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, na última quarta-feira, ainda na Granja Comary.

O sexteto estava alinhado com o restante do grupo e com a comissão técnica. Eles deixaram clara a insatisfação com o fato de as mudanças na Copa América não terem sido comunicadas pela entidade. Segundo a emissora, a conversa foi "em tom forte e acirrou os ânimos".

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Equador, em Porto Alegre, em jogo válido pelas Eliminatórias.