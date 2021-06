Messi voltou a jogar pela Argentina após mais de um ano sem partidas da seleção - AFP

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:17

Além de impedir que a Argentina assumisse a liderança provisória das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o empate em 1 a 1 com o Chile não permitiu a Messi dedicar a vitória a Diego Maradona, morto em novembro de 2020. Na primeira partida da seleção sem o maior ídolo, o craque argentino, autor do gol de sua equipe, lamentou não poder fazer a homenagem que desejava.

"Foi uma partida muito especial porque foi a primeira sem Maradona. Queríamos dar a vitória ao Diego e representar a seleção nacional como ele sempre fez. Sabemos o que a seleção nacional significava para ele, mesmo que não estivesse no estádio, estava sempre lá", afirmou Messi em entrevista após o jogo.



Horas antes de entrar em campo, Messi e os companheiros de seleção participaram da inauguração de uma estátua em homenagem a Maradona no Estádio Único de Santiago del Estero, onde aconteceu a partida com o Chile. A obra, feita em bronze, tem cinco metros de altura e, segundo a imprensa local, seria a maior do mundo feita com o metal.