Modesto, Pelé não o incluiu na seleção do FIFA 21 e montou o ataque com Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 15:44

Santos - Palavra de 'Rei' não tem volta. Convidado pela EA Sports, Pelé não se escalou na seleção com as melhores cartas disponíveis Ultimate Team do FIFA 21. Considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei montou o seu time com a presença de Diego Maradona e com o poderoso trio de ataque formado por Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi.

Com mais de mil gols na carreira, Pelé montou uma seleção superofensiva com a presença de outros atacantes. Confira a escalação completa: Neuer, Carlos Alberto Torres, Sergio Ramos e Thiago Silva; Son, Maradona, Salah e Mbappé; Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi.

Além da homenagem ao amigo e eterno rival Diego Maradona, morto em novembro após uma parada cardiorrespiratória, Pelé também escolheu o Carlos Alberto Torres, companheiro de Santos, New York Cosmos e Seleção, com direito a uma parceria de sucesso na Copa de 70, no México, para seu time ideal.