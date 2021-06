Carlitos Tevez está em sua terceira passagem pelo Boca Juniors - AFP

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 12:59

Aos 37 anos, Carlitos Tevez deixará o Boca Juniors, segundo a imprensa argentina, e tem grandes chances de se aposentar. O atacante interrompeu as férias em Miami, nos Estados Unidos, e dará uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (4) no início da noite.

De acordo com a emissora TyC, a diretoria do Boca Juniors já foi comunicada da decisão. O motivo seria a vontade do atacante de se dedicar mais à família.



Tevez está em sua terceira passagem pelo Boca Juniors. No clube novamente desde 2018, não vive grande fase. Revelado pelo clube argentino em 2001, o atacante argentino jogou pelo Corinthians em 2005, onde tornou-se ídolo e foi campeão brasileiro. No ano seguinte, foi vendido ao Westa Ham e na sequência foi para o Manchester United, Manchester City e Juventus.



Em 2016 retornou ao Boca, mas logo depois transferiu-se para o futebol chinês, onde ficou um ano. Além de mais de 700 partidas e 309 gols por clubes, Tevez também defendeu a seleção argentina, conquistando o ouro olímpico em 2004 e disputando duas Copas do Mundo (2006 e 2010).